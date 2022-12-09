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НовостиПроисшествия9 декабря 2022 8:23

На Урале предотвратили контрабанду пиломатериалов на 4,5 млн рублей

Бизнесмен хотел вывезти древесину в Узбекистан
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Предметом контрабанды стали 594 кубических метра кубометра пиломатериалов хвойных пород

Предметом контрабанды стали 594 кубических метра кубометра пиломатериалов хвойных пород

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области предотвратили контрабанду пиломатериалов на 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщает Уральское таможенное управление.

- Предметом контрабанды стали 594 кубических метра кубометра пиломатериалов хвойных пород, - говорится в сообщении.

Индивидуального предпринимателя, который хотел экспортировать древесину в Узбекистан, выявили в 2020 году. Уральской оперативной таможней возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда стратегически важных ресурсов). В 2022 году дело передали в суд.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрел материалы и вынес решение. Предпринимателя приговорили к трем годам лишения свободы условно.

Ранее на Урале 38-летнего мужчину обвинили в контрабанде пиломатериалов на 63,1 миллиона рублей. Его дело передали в суд. По версии следствия, с июня 2018 года по февраль 2019 года он незаконно по железной дороге незаконно вывез в другую страну пиломатериалы.