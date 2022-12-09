Суд оставил за решеткой педофила, отбывающего большой срок

В прокуратуре рассказали, что осужденный проявляет нестабильное поведение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе 2011 года Свердловский областной суд приговорил мужчину, обвиняемого по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование несовершеннолетней») к 14 годам лишения свободы. Спустя 11 лет он попытался выйти на свободу.

- На момент рассмотрения ходатайства об условно-досрочном освобождении неотбытый срок наказания составлял свыше 2 лет 3 месяцев лишения свободы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В надзорном ведомстве оказались против, чтобы обвиняемый в изнасиловании ребенка мужчина вышел на свободу. В прокуратуре объяснили это тем, что осужденный проявляет нестабильное поведение и имеет в период отбытия наказания наряду с поощрениями четыре взыскания. Кроме того, он состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к посягательству на половую свободу и половую неприкосновенность, так как уже был ранее судим за совершение аналогичных преступлений.

Серовский районный суд, учитывая позицию прокурора, отказал в удовлетворении ходатайства осужденного об условно-досрочном освобождении.