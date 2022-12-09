Скоростные «Ласточки» начнут ездить до Североуральска в 2023 году

Куйвашев отметил, что сам очень ждет запуска «Ласточек» на север Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скоростные поезда «Ласточка» начнут ходить до Североуральска в 2023 году. Об этом во время прямой линии заявил губернатор свердловской области Евгений Куйвашев.

- В следующем году определяемся с последней точкой дислокации «Ласточек». «Ласточка» может ходить по путям, имеющим железобетонные шпалы. А чтобы по всем направлениям пустить, нужно переложить шпалы с деревянных на железобетонные. Уверен, до самого севера области «Ласточки» в следующем году дойдут, - ответил на вопрос жительницы Североуральска о скоростных поездах глава региона.

Куйвашев отметил, что сам очень ждет запуска «Ласточек». Он подчеркнул, что уже запустили поезда до Качканара и Красноуфимска.

Ранее стало известно, что в Свердловской области планируют запустить «Ласточки», которые свяжут Нижний Тагил и станцию Бокситы под Североуральском. Также идет разработка маршрута между Екатеринбургом и Серовом.