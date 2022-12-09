Свердловский губернатор назвал причину задержки выплат мобилизованным

Глава региона рассказал, почему не всем семьям мобилизованных деньги приходят вовремя Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 декабря губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проводит прямую линию. Жители пожаловались главе региона на задержки с выплатами мобилизованным, которые должны поступать с 10 по 20 число каждого месяца.

- Выплата в ведении Минобороны. Я знаю, что деньги с 10 по 20 число каждого месяца перечисляют. Некоторые сборные пункты не подали документы. Нужно более детально обратиться через горячую линию, если выплат нет. Еженедельно уполномоченный по правам человека готовит доклад. Многие вопросы уже удалось решить, некоторые вопросы в стадии решения, - рассказал губернатор.

Ранее Евгений Куйвашев рассказал, что из зоны СВО возвращают многодетных отцов, один из них вернулся в Тавду. Также глава региона напомнил, куда обращаться по вопросам выплат семьям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Губернатор помог уральцам разобраться с выплатами семьям мобилизованных. Евгений Куйвашев объяснил, куда обращаться с вопросами (подробнее)

Губернатор Евгений Куйвашев высказался о ситуации, когда мужчин с бронью мобилизовали по ошибке. Он отметил, что с этим вопросом в регионе уже разобрались (подробнее)