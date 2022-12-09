ВТБ увеличил максимальный размер ипотеки по паспорту в 1,5 раза

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Одновременно банк на пять лет повысил предельный возраст заемщика при оформлении ипотеки по сокращенному пакету документов - теперь он может достигать 75 лет.

Существенно повысить предельную сумму и возраст заемщиков, оформляющих жилищные кредиты только по паспорту, стало возможным благодаря обновлению IT-систем банка. Новое решение позволяет ВТБ проверять доход и занятость клиента самостоятельно. В результате получить жилищные кредиты на крупные суммы клиенты теперь могут и по сокращенному пакету документов.

Оформить ипотеку только по паспорту в сумме до 60 млн рублей заемщики могут при приобретении объектов в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Во всех остальных регионах максимальный размер кредита по сокращенному пакету документов увеличен до 30 млн рублей. Ранее предельные суммы составляли 40 и 20 млн рублей соответственно.

«В настоящее время на рынке ипотечного кредитования наблюдается сезонное повышение активности заемщиков. Помимо специальных предложений застройщиков, вклад в динамику продаж этого года вносит реализация отложенного спроса на «вторичное» жилье, корректировка цен на недвижимость, а также возможное завершение госпрограммы. Наши продуктовые изменения помогут клиентам улучшить жилищные условия и ускорят покупку новой квартиры или дома. Учитывая, что многие заемщики стремятся завершить сделки до конца года, в декабре мы расширили количество ипотечных офисов,работающих по субботам. При этом банк продолжает внимательно анализировать риск-профиль заемщиков и старается не допускать их закредитованности, что особенно важно в текущих условиях», - прокомментировал заместитель начальника управления «Ипотечное кредитование» Вадим Пахаленко.

Ранее ВТБ запустил на своем сайте новый процесс оформления заявки, упрощающий получение жилищного кредита. Функционал позволяет на 40% сократить объем предоставляемой клиентом информации и принять финальное решение по ипотеке всего за три минуты. Новый сервис позволяет подать заявку на кредит по стандартным ипотечным продуктам ВТБ, а также в рамках «Ипотеки с господдержкой-2020» и «семейной ипотеки». Чтобы им воспользоваться, клиенту достаточно выбрать на сайте банка подходящую программу и параметры кредита. После авторизации через портал «Госуслуги» заемщик получит предварительное решение и далее может заполнить анкету. Затем останется выбрать объект и получить кредит в любом удобном формате – в офисе банка или полностью дистанционно.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. Оформить жилищный кредит в рамках собственных программ банка можно от 10,9% годовых. Минимальная ставка доступна с учетом дисконта 0,3 п.п. для клиентов, которые в ходе сделки используют сервисы безопасных расчетов и электронной регистрации или получают зарплату на карту ВТБ. Подать заявку заемщики могут на сайте банка, через застройщиков, риелторов и других партнеров, а также в офисах ВТБ.

По ипотеке с господдержкой на новостройки заемщики могут получить средства под 6,7% с учетом дисконта за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации на сделке. Кредит в рамках «семейной ипотеки» ВТБ предлагает от 5,7%. IT-ипотека в банке доступна от 4,7%, Дальневосточная – от 1,7%.