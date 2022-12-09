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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:49

Мобилизованного отца троих детей из Тавды вернули домой

Об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Губернатор Свердловской области рассказал, что многодетных отцов возвращают из зоны СВО

Губернатор Свердловской области рассказал, что многодетных отцов возвращают из зоны СВО

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии рассказал, что многодетных отцов, мобилизованных из региона для участия в специальной военной операции, возвращают домой.

- Распоряжением генштаба Минобороны отцы трех детей сегодня отправляются домой. Демобилизация для них сегодня есть. Нужно в военкомат для разъяснения обратиться. На горячую линию (8-800-101-9111, работает с 10:00 до 19:00, - Прим. Ред.), там подскажут, куда конкретно обратиться, какие документы собрать. Действительно в начале были такие проблемы. Они и сейчас поступают на горячую линию. Но в конце ноября отец трех детей из Тавды вернулся домой, подав все необходимые документы, - рассказал Евгений Куйвашев.

Также во время прямой линии губернатор Свердловской области рассказал, куда обращаться семьям мобилизованных по вопросам, связанным с выплатами.

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