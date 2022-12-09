Мобилизованного отца троих детей из Тавды вернули домой

Губернатор Свердловской области рассказал, что многодетных отцов возвращают из зоны СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время прямой линии рассказал, что многодетных отцов, мобилизованных из региона для участия в специальной военной операции, возвращают домой.

- Распоряжением генштаба Минобороны отцы трех детей сегодня отправляются домой. Демобилизация для них сегодня есть. Нужно в военкомат для разъяснения обратиться. На горячую линию (8-800-101-9111, работает с 10:00 до 19:00, - Прим. Ред.), там подскажут, куда конкретно обратиться, какие документы собрать. Действительно в начале были такие проблемы. Они и сейчас поступают на горячую линию. Но в конце ноября отец трех детей из Тавды вернулся домой, подав все необходимые документы, - рассказал Евгений Куйвашев.

Также во время прямой линии губернатор Свердловской области рассказал, куда обращаться семьям мобилизованных по вопросам, связанным с выплатами.

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