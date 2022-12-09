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НовостиОбщество9 декабря 2022 7:33

Губернатор помог уральцам разобраться с выплатами семьям мобилизованных

Евгений Куйвашев объяснил, куда обращаться с вопросами
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
По вопросам мобилизации Евгений Куйвашев посоветовал обращаться по телефону 112

По вопросам мобилизации Евгений Куйвашев посоветовал обращаться по телефону 112

Фото: Алексей БУЛАТОВ

9 декабря 2022 года во время прямой линии жители Свердловской области пожаловались губернатору Евгению Куйвашеву на то, что не все смогли разобраться с вопросами по выплатам мобилизованным гражданам и их семьям.

Глава региона сказал, что специально для разъяснения этих вопросов в Свердловской области организована горячая линия, где можно узнать всю информацию. Телефон горячей линии – 8-800-101-9111, работает с 10:00 до 19:00.

- При уполномоченном по правам человека организовали горячую линию, где можно получить исчерпывающую информацию обо всем, что касается частичной мобилизации, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Также губернатор Свердловской области напомнил, что на каждую семью мобилизованных выделено по 20 тысяч рублей, плюс по 20 тысяч на каждого ребенка. Для детей дошкольного возраста организовано бесплатное питание в детских садах.

- Нужно за помощью в администрации городов или отделения социальной защиты обращаться. Плюс у нас работают волонтерские центры, - уточнил Евгений Куйвашев.