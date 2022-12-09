В Нижнем Тагиле за вечер выявили больше 100 нарушений ПДД

78 пешеходов переходили дорогу в неположенном месте. Фото: ОГИБДД по Нижнему Тагилу

В Нижнем Тагиле за один вечер инспекторы ДПС выявили 107 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает городской ОГИБДД.

- 78 пешеходов переходили дорогу вне пешеходного перехода, шесть водителей - не пользовались ремнями безопасности автомобиля, - говорится в сообщении.

Еще у пяти остановленных машин были нестандартные или установленные с нарушением номера. Четыре водителя, которых проверяли, не оплатили административные штрафы, пять проехали на запрещающий сигнал светофора.

Еще четыре вели машину с нарушениями тонировки, два водителя незаконно нанесли разметку такси на свои авто, один перевозил ребенка без специального сиденья. Также за рейд выявили одного пьяного водителя и гражданина, который управлял машиной с неисправностью.

С начала 2022 года в Нижнем Тагиле зарегистрировали 216 ДТП. В них погибли 33 человека, еще 323 получили травмы различной степени тяжести.