На «Прямой линии» жители Североуральска пожаловались губернатору Свердловской области на отсутствие онколога

В пятницу, 9 декабря, губернатор Евгений Куйвашев провел «Прямую линию» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, 9 сентября, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел «Прямую линию». В 12.00 в прямом эфире он отвечал на вопросы от жителей региона. Так, жительница Североуральска пожаловалась на то, что в местной больнице не хватает врачей и нет онколога.

- Сфера здравоохранения наиболее чувствительная с точки зрения накопившихся проблем, - ответил Евгений Куйвашев. - По поводу оказания онкологической помощи, конечно есть рядом Краснотурьинск, можно и туда обратиться в медицинские учреждения. Либо провести прием в Свердловском онкодиспансере. Насколько мне известно филиал нашего медицинского колледжа в Североуральск около 20 медсестер направил.

Два врача в ближайшее время должны прийти. Это будут невролог и стоматолог-хирург, добавил глава региона.

- По поводу онколога это безусловно высокотехнологичная медицинская услуга. На нее нужно обучаться долго и учиться хорошо. И мы конечно будем работать чтобы привлекать жителей для обучения по этой специальности, - сказал губернатор