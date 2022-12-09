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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:12

Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, как женщине получить алименты от мобилизованного бывшего мужа

Он ответил на вопрос одной из жительниц Свердловской области на «Прямой линии»
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
«Прямая линия» началась в 12.00

«Прямая линия» началась в 12.00

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 12.00 началась «Прямая линия» с губернатором Евгением Куйвашевым. Он отвечал на вопросы жителей региона. Одна из женщин поинтересовалась, как добиться выплаты алиментов от бывшего мужа, которого мобилизовали.

- Надо обратиться в службу судебных приставов, представить документы о мобилизации, - объяснил губернатор Евгений Куйвашев. - Они свяжутся с финансовой частью воинского подразделения и наладят работу по отчислению алиментов.

Также глава региона объяснил, что делать, если сотруднику предприятия выдали бронь, когда он уже был мобилизован и находится в зоне СВО.

- Надо обращаться на горячую линию в военкомат. Предприятие так просто не выдает бронь. Такой сотрудник важен, - говорит Евгений Куйвашев. - Нужно будет подготовить необходимые обращения. Связаться с воинской частью. Так удалось на ЕВРАЗ вернуть несколько специалистов.