Губернатор Евгений Куйвашев рассказал, как женщине получить алименты от мобилизованного бывшего мужа

«Прямая линия» началась в 12.00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в 12.00 началась «Прямая линия» с губернатором Евгением Куйвашевым. Он отвечал на вопросы жителей региона. Одна из женщин поинтересовалась, как добиться выплаты алиментов от бывшего мужа, которого мобилизовали.

- Надо обратиться в службу судебных приставов, представить документы о мобилизации, - объяснил губернатор Евгений Куйвашев. - Они свяжутся с финансовой частью воинского подразделения и наладят работу по отчислению алиментов.

Также глава региона объяснил, что делать, если сотруднику предприятия выдали бронь, когда он уже был мобилизован и находится в зоне СВО.

- Надо обращаться на горячую линию в военкомат. Предприятие так просто не выдает бронь. Такой сотрудник важен, - говорит Евгений Куйвашев. - Нужно будет подготовить необходимые обращения. Связаться с воинской частью. Так удалось на ЕВРАЗ вернуть несколько специалистов.