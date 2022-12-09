Каждый третий екатеринбуржец никогда не слышал о возможности перевести все документы в электронный вид Фото: Алексей БУЛАТОВ

С ноября 2022 года у автовладельцев появилась возможность перевести все документы в электронный вид, используя мобильное приложение «Госуслуги Авто», и предъявить сотруднику ГИБДД только QR-код. Эксперты «Ренессанс страхование» провели опрос и выяснили, что в Екатеринбурге 74% автомобилистов боятся отказываться от бумажной версии документов, в числе которых и полис ОСАГО.

- О существовании еОсаго не знает каждый четвертый респондент (28%), а полностью отказаться от бумажной версии не готовы 74% автомобилистов. Они продолжают распечатывать документы, - рассказали в пресс-службе компании «Ренессанс страхование».

Исследование компании показало, что 40% водителей боятся, что инспектор ГИБДД может не принять электронную версию документа, 21% автомобилистов опасаются, что не загрузится страница с QR-кодом, еще 15% переживают, что может сесть телефон и показать документ не получится, столько же боятся потери смартфона и всех документов вместе с ним.

Также эксперты выяснили, что каждый третий екатеринбуржец никогда не слышал о возможности перевести все документы в электронный вид (29%). При этом треть горожан (32%) захотели сделать это в ближайшее время. И только 3% водителей признались, что перешли на электронные версии документов с начала ноября.