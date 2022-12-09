В Нижнем Тагиле за миллиард планируют реконструировать плотину городского пруда

9 декабря глава Свердловской области провел «Прямую линию» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время прямой линии, которую губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провел 9 декабря, жители региона поинтересовались, когда будет реконструирована плотина на пруду Нижнего Тагила.

- Прежде чем говорить о плотине, нужно было подготовить и сдать альтернативный проезд - построить мост через пруд, чтобы экстренные службы и горожане могли им пользоваться, - сказал Евгений Куйвашев. - Мост мы сдали в День города Нижнего Тагила. Сегодня договорились с администрацией города, правительством области, Евраз-Холдингом, что со следующего года приступим к реконструкции плотины.

Плотину планируют сделать туристическим объектом. Объединить с набережной пруда и Демидовским заводом.

- В заводоуправлении Демидовского завода планируем сделать один из самых хороших музеев региона, - добавил губернатор. - Плотина - лишь часть тех планов, которые мы задумали. С точки зрения объема финансов работа большая. Еще не до конца понимаем, во сколько это обойдется. Пока остановились на цифре в миллиард рублей.