В Екатеринбурге поймали пару героиновых закладчиков

На мужчину и женщину завели уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге полиция задержала 37-летнего мужчину и его 34-летнюю возлюбленную. Пара подрабатывала закладчиками героина. Об этом сообщает городское ГИБДД.

- При этом ранее о подозрительных гражданах в полицию сообщил очевидец, который рассказал, как видел, что молодой человек и его спутница что-то разложили во дворах, и сообщил приметы подозреваемых. Вычислить по ярким курткам предполагаемых злоумышленников не составило труда, - говорится в сообщении.

Влюбленных задержали 4 декабря напротив дома № 28 на улице Сыромолотова. При виде полицейских они начали суетиться. При досмотре у женщины нашли семь свертков с наркотиками. В них было 2,2 грамма героина.

Подозреваемых доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства и установления личностей. Ими оказались ранее неоднократно судимый за кражи и хранение наркотиков местный житель 37 лет и его 34-летняя сожительница, которая ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Пара рассказала силовикам, что они купили и хранили наркотики, чтобы сбывать их в столице Урала через тайники-закладки. На мужчину и женщину завели дело по ч. 3 ст. 30, п.п. "а", "б" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенные группой лиц по предварительному сговору в значительном размере).