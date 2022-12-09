Жителей Екатеринбурга зовут работать в Сысерть

Сысерть активно развивается за счет размещения производств крупных компаний. Фото: сервис Яндекс. Карты

В Сысертском городском округе создаются современные производства, на которых будут трудиться десятки тысяч человек. Об этом в беседе с ИА «Уральский меридиан» рассказал глава городского округа Дмитрий Нисковских.

В Сысерти и прилегающих территориях активно развиваются предприятия сельского хозяйства, туризм, а также промышленные производства и логистические центры. Например, компания Сима-Ленд строит офисно-производственное здание и логистический центр.

- Только на этой площадке будет трудиться более 5 тысяч человек. Место выбрано неслучайно. Поселок граничит с федеральной трассой М-5, недалеко ЕКАД и Екатеринбург, - отметил Дмитрий Нисковских.

Также РДЖ создает логистический парк и производственные площадки, где будут работать десятки тысяч человек, в том числе, и жители Екатеринбурга.