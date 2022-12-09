ТРЦ «Гринвич» отсудил у бывшего арендатора 153 тысячи долларов

Изначально «Гринвич» хотел получить с дистрибьютора только 135 тысяч долларов Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТРЦ «Гринвич» отсудил у дистрибьютора бренда Marc O' Polo более 152 тысяч долларов. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск компании «Инвестторгстрой», которая принадлежит «Гринвичу». Иск на компанию «ДжамильКо» был подан в середине ноября. Речь в нем шла об оплате долгов за арендную плату бутика.

«Арбитражный суд решил: исковые требования удовлетворить. Взыскать с акционерного общества «МФК ДжамильКо» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой» денежные средства в сумме 152 802,99 долларов США, в том числе: 109 059,54 долларов США – основной долг», - уточняется в документах Арбитражного суда.

Изначально «Гринвич» хотел получить с дистрибьютора только 135 тысяч долларов. Как только стало известно, что управляющая компания, принадлежащая владельцам торгового центра, намерена отсудить у бренда приличную сумму, представители Marc O' Polo уточнили, что бренд к долгам отношения не имеет.

- Бренд Marc O’Polo открыл российское представительство в 2021 году. Дистрибьютор «ДжамильКо» развивал бренд на территории России по франшизе и, после сделки, активы были переданы материнской компании. Бренд не имеет отношения к долгам дистрибьютора и не несёт финансовую ответственность за долг по аренде торговой площади в ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге. ООО «Марк О’Поло Рус» и МФК «Джамилько» действуют независимо друг от друга, - уточнили представители бренда Marc O’Polo.

Сейчас торговый центр судится и с другими крупными зарубежными брендами. Например, спустя некоторое время после закрытия магазинов Zara, Bershka и других брендов «Гринвич» подал в суд на компанию Inditex, которой эти магазины принадлежат. ТРЦ требует с дистрибьютора 20 миллионов рублей.