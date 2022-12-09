Реконструкция участка ЕКАД обойдется в 19 млрд рублей

Готовить территорию к строительству необходимо начать 10 февраля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Реконструкция участка Екатеринбургской кольцевой автодороги на отрезке от Тюменского до Режевского тракта обойдется почти в 19 миллиардов рублей. Участок длиной в 14 километров должны начать ремонтировать в 2025 году. Это следует из информации на сайте госзапкупок.

Заявки будут принимать до 27 декабря 2022 года. Деньги на работы выделят из регионального бюджета по программе «Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года».

Проект предполагает расширение дороги до шести полос и оборудование освещения. Также подрядчику предстоит обновить шесть путепроводов и три развязки. Кроме того, нужно будет установить 2,8 километра шумозащитных экранов и 15 водопропускных труб.

Готовить территорию к строительству необходимо начать 10 февраля 2023 года. Завершить работы планируется к 25 ноября 2027 года.

Ранее, 8 сентября, в столице Урала замкнули кольцевую автомобильную дорогу. В церемонии открытия по видеосвязи принял участие президент Владимир Путин. Вместе с ЕКАДом одновременно он открыл первый участок строящейся трассы М12, которая свяжет Москву и Казань, а также участок дороги Екатеринбург - Челябинск.