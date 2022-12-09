В Екатеринбурге мужчина в маске и с ножом ограбил киоск микрозаймов

Задержанным оказался 31-летний несудимый житель поселка Буланаш. Фото: УМВД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который 3 декабря в маске и с ножом обокрал киоск микрозаймов. Его поймали 7 декабря, сообщает городское УМВД.

- В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение от девушки-менеджера о том, что в пункт выдачи микрозаймов вошел неизвестный в маске и перчатках и, угрожая ножом, похитил из кассы около 15 тысяч рублей. После этого злоумышленник скрылся, - говорится в сообщении.

Мужчина признался в преступлении. Фото: УМВД по Екатеринбургу

Киоск, на который было совершено нападение, находится на улице Амундсена. Задержанным оказался 31-летний несудимый житель поселка Буланаш. Он работает охранником в ЧОП. Мужчина признался силовикам в преступлении. Он объяснил, что решился на ограбление из-за финансовых трудностей.

На фигуранта завели дело по части 2 статьи 162 УК РФ «Разбой». Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также полиция устанавливает причастность задержанного к другим эпизоды противоправной деятельности. Силовики просят граждан, которые могли пострадать от действий мужчины, обращаться в органы внутренних дел по телефону +7 (343)356-42-04 (дежурная часть отдела полиции № 4) или 02 (102 по мобильному).