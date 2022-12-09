Владельца киоска объявляли в розыск Фото: ГУФССП России по Свердловской области

В Новоуральске снесли киоск, в котором круглосуточно торговали алкоголем. Он был установлен незаконно.

- Выставлено требование об исполнении решения суда по освобождению земельного участка. На данном участке располагался незаконно установленный киоск. Кроме того, по некоторым данным, в киоске осуществлялась продажа нелегальной алкогольной продукции круглосуточно, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы отметили, что сначала владелец киоска не исполнил требование. Поэтому было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора - 5 тысяч рублей, а также об ограничении права выезда за пределы РФ. Кроме того, судебному приставу-исполнителю не удалось установить фактическое местонахождение владельца киоска, и он объявлен в розыск.

Нашли мужчину сотрудники Росгвардии вовремя патрулирования. Они передали его приставам, которые повторно ему вручили требование об освобождении земельного участка и объяснили, что ему грозит в случае уклонения от исполнения решения суда. После этого мужчина полностью освободил земельный участок от постройки.