После сноса освободиться территория площадью более 49 тысяч квадратных метров Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле работы по сносу заброшенной военной части планируют закончить весной. Сейчас из 12 домов девять уже полностью разобраны. Об этом сообщил руководитель проекта Евгений Голубев.

- Самым сложным объектом стал клуб. Для его демонтажа пришлось привлекать самую тяжелую строительную технику, - рассказал он.

После сноса освободиться территория площадью более 49 тысяч квадратных метров. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, на этой территории планируется построить детский сад на 170 мест и спортивно-оздоровительный комплекс.

Сейчас специалисты занимаются уборкой мусора, демонтажем старых фундаментов и разбором трех оставшихся зданий.