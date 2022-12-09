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НовостиОбщество9 декабря 2022 4:28

В Нижнем Тагиле работы по сносу заброшенной военной части планируют закончить весной

Сейчас из 12 домов девять уже полностью разобраны
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
После сноса освободиться территория площадью более 49 тысяч квадратных метров Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

После сноса освободиться территория площадью более 49 тысяч квадратных метров Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле работы по сносу заброшенной военной части планируют закончить весной. Сейчас из 12 домов девять уже полностью разобраны. Об этом сообщил руководитель проекта Евгений Голубев.

- Самым сложным объектом стал клуб. Для его демонтажа пришлось привлекать самую тяжелую строительную технику, - рассказал он.

После сноса освободиться территория площадью более 49 тысяч квадратных метров. По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, на этой территории планируется построить детский сад на 170 мест и спортивно-оздоровительный комплекс.

Сейчас специалисты занимаются уборкой мусора, демонтажем старых фундаментов и разбором трех оставшихся зданий.