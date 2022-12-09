Фото: скриншот с видео

В «Пассаже» трех парней скрутили люди в масках. Видео происходящего в торговом центре опубликовали в telegram-канале «Бандитский центр». В полиции «КП-Екатеринбург» информацию о задержании опровергли.

- Никаких сообщений не было по данному факту. Мероприятий полиция Екатеринбурга там не проводила, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Оказалось, что, скорее всего, горожане стали очевидцами съемки клипа местного блогера.

- Екатеринбург. Пассаж 1 этаж. 8 декабря 16:00. Нужно человек 200, поедем в особняк снимать клип. До особняка пофлексим в Пассаже, пофоткаемся и все такое, - анонсировал он съемки клипа на своей странице во «ВКонтакте».

Напомним, ранее жителей Екатеринбурга напугали бойцы спецназа и полиции на перекрытой в центре улице. Оказалось, что там шли съемки фильма «Сломя голову».