Синоптики рассказали, когда в Свердловскую область придет потепление

Первые семь декабрьских дней были холоднее нормы на 4-6 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Урал пришла настоящая зима с метелями и морозами. При этом, по данным синоптиков, первые семь декабрьских дней были холоднее нормы на 4-6 градусов. Но совсем скоро, как обещают в Уральском гидрометцетре, станет значительно теплее. Синоптики рассказали, когда ждать повышения температуры и в чем причина смены погоды.

- В ближайшие дни антициклоны (как Сибирский, так и его отрог над Башкортостаном) будут сжиматься, отступят на север Казахстана под давлением циклонов, повысивших активность на Европейском севере России и Западной Сибири. В Свердловскую область переместится атмосферный фронт, - рассказала главный синоптик Галина Шепоренко. - Температура воздуха в выходные дни повысится на 4-6 градусов.

В субботу, 10 декабря, столбики термометров в ночное время покажут -15,-20 градусов, на крайнем севере до -25 градусов, на крайнем юге до -10 градусов. В дневное время ожидается -7,-12 градусов, на крайнем севере и востоке -16,-21 градусов.

В воскресенье, 11 декабря, ночью обещают -13,-18 градусов, на крайнем севере до -23 градусов, на крайнем юге до -8 градусов. Днем потеплеет до -4,-9 градусов, на крайнем севере до -14 градусов.

Также в выходные ожидается снег. На севере региона, местами, по прогнозам синоптиков, снегопады могут быть сильными.

Начало следующей недели также будет теплым. С 12 по 15 декабря ожидается от -8 до -14 градусов ночью и от -4 до -10 градусов днем. Это, по данным синоптиков, на 2-3 градуса выше нормы. В начале и в конце недели прогнозируются снегопады.