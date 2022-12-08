Экологический акции, проходящие в Свердловской области, отметили на международном конкурсе

По словам Куйвашева, тема экологии находится на особом контроле правительства региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уральские экологические проекты «Спецавтобазы» отметили на международном конкурсе «ЭкоМир». Просветительские экоакции, проходящие в Свердловской области, были признаны лучшими, сообщил свердловский департамент информационной политики.

Отметили такие проекты, как «Экомарафон»: экоурок, эколекторий», «Мусороежка», «Экодвор» и экскурсия на мусоросортировочный комплекс «Широкореченский». Они были признаны лучшими в номинации «Экологическое образование, просвещение и культура».

По словам главы области Евгения Куйвашева, тема экологии находится на особом контроле и правительство прикладывает серьезные усилия для улучшения состояния окружающей среды.

- Это говорит о том, что экологические акции, которые проходят в Свердловской области для уральцев, познавательны, эффективны и решают самую главную задачу – учат людей бережно относиться к вопросам экологии. Это большой повод для гордости, - прокомментировал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

Премия проходила уже в 18 раз. В этом году в конкурсе приняли участие 170 участников из разных стран. «Спецавтобазе» удалось занять второе место.