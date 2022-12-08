В Екатеринбурге планируют утвердить проект велокаркаса города

В Екатеринбурге утвердят проект велокаркаса города Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Екатеринбурге 10 декабря пройдет второй воркшоп по развитию велоинфраструктуры в городе. Во время встречи активные горожане смогут обсудить развитие сферы, разработку карты инфраструктуры индивидуальной мобильности, а также утвердят проект велокаркаса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

- На второй встрече эксперты предлагают обсудить уже разработанную карту инфраструктуры индивидуальной мобильности и утвердить проект велокаркаса Екатеринбурга, - прокомментировали в администрации.

Обсуждение проходит не один месяц. В рамках VI Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия 2.0» уже шла речь о разработке велокаркаса уральской столицы. При подготовке материалов Генерального плана Екатеринбурга до 2045 года использовали наработки со встречи.

Новое обсуждение пройдет на площадке креативного кластера «Домна» в 12:00. Встречу организуют департамент архитектуры и мастерская генплана.