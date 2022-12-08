В Полевском проверят тротуары и остановки после падения ребенка под колеса автобуса

Ребенок попал под автобус из-за зимней скользкости. Фото: УГИБДД Свердловской области

В Полевском пройдут проверки тротуаров и остановок после того, как ребенок попал под колеса автобуса. Прокуратура взяла на контроль проведение административного расследования по факту ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

- Кроме того, прокуратурой города Полевского организована проверка соблюдения требований законодательства при организации работ по зимнему содержанию дорог, тротуаров и остановочных комплексов на поднадзорной территории, - рассказали в ведомстве.

Напомним, что днем 7 декабря девятилетний мальчик попал под колеса автобуса на остановке рядом с домом 2б по улице Карла Маркса. Транспорт проехал по ноге ребенка. Бригада скорой помощи доставила мальчика в больницу. У него диагностировали перелом.

Инспектор дорожного надзора проверил участок, где мальчик упал. Он выявил недостатки, а именно наличие зимней скользкости. Из-за этого главе города Полевской направили информационное письмо, а обслуживающей организации были выданы рекомендации со сроками устранения нарушения.