Минздрав взял на особый контроль выявление у свердловчан онкопатологий на ранних стадиях

Центры оснащены современным оборудованием. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Минздрав Свердловской области выделили первичной задачей обнаружение у уральцев онкопатологий на ранних стадиях. Об этом заявил замминистра Демидов на выездном совещании в Каменске-Уральском.

При подозрении на рак медики районных поликлиник направят пациентов в медцентры более высокого уровня для дальнейшего наблюдения. В Свердловской области есть сеть центров, основывающейся на онкологической помощи. Они оснащены современным оборудованием. Филиалы центров расположены в Нижнем Тагиле и Каменске-Уральском.

- На протяжении трех лет практически во всех больницах происходит серьезное переоснащение: вводятся в эксплуатацию новые УЗИ-аппараты, цифровые маммографы, эндоскопические комплексы и другое оборудование. Оно должно работать максимально эффективно, помогая выявлять онкологические заболевания на ранних стадиях, - главный внештатный специалист-онколог министерства здравоохранения Свердловской области Денис Демидов.

На совещании специалисты Минздрава и руководители лечебных учреждений Южного управленческого округа создали алгоритм работы по раннему обнаружению онкологических заболеваний. Особое внимание врачи уделят выявлению колоректального рака и опухолей молочной железы.