В поселки Екатеринбурга провели уличное освещение

В Истоке, Шабровском и Верх-Исетском лесничестве установили фонари. Фото: Отдел по связям с общественностью «Россети Урал» — «Екатеринбург»

Энергетики «Россети Урал» — «Екатеринбург» при поддержке администрации города сделали улицы поселков светлее. В Истоке, Шабровском и Верх-Исетском лесничестве установили фонари. Об этом сообщил отдел по связям с общественностью компании.

- Всего в этом году будет установлен 1701 светильник. Опыт реализации данного контракта позволит ускорить развитие сетей уличного освещения уральской столицы, принесет максимальную пользу жителям, - отметил директор «Россети Урал»-«Екатеринбург» Константин Кононов.

В прошлом году компанией было установлено 669 светильников. Свет провели в отдаленные поселки – Мичуринский, Широкая речка, Шабровский, Сысерть и Сулимовский торфяник.

Как отметил Константин Кононов, компания готова и в дальше участвовать в проектах по созданию уличного освещения. Это позволит повысить безопасности на дорогах, тротуарах и охраняемых объектах.