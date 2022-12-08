Уральский фотограф заснял полярное сияние в окрестностях Екатеринбурга

Кадры были сделаны под Екатеринбургом 7 декабря. Фото: страница Романа Манова в социальных сетях

Уральский фотограф Роман Манов сумел заснять нетипичное для Свердловской области природное явление: полярное сияние. По словам Романа, кадры были сделаны под Екатеринбургом 7 декабря.

- Полярное сияние в окрестностях Екатеринбурга. Снято мной. 07.12.2022, - коротко подписал снимки сам фотограф в социальных сетях.

А в середине ноября Жители Ревды стали свидетелями красивого природного явления. В ночь на 16 ноября они заметили в небе световые столбы. Их сфотографировал местный житель Владимир Высотских.

На некоторых снимках световые столбы напоминают серное сияние. Это один из видов гало. Оптическое явление возникает в ясную морозную погоду.