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НовостиОбщество8 декабря 2022 17:14

В Екатеринбурге нашли самую маленькую квартиру на Урале, сдающуюся в аренду

Помещение занимает всего 11 квадратным метров
Дарья ЧИПУРИНА
Площадь самой маленькой арендной квартиры на Урале всего 11 квадратных метров

Площадь самой маленькой арендной квартиры на Урале всего 11 квадратных метров

Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге нашли самую маленькую арендную квартиру на Урале. Площадь помещения всего 11 квадратных метров, а стоимость ее съема 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили эксперты сервиса по поиску недвижимости «Циан».

Маленькая квартира находится на ВИЗе. Разместилась она на первом этаже пятиэтажного дома на улице Заводской.

- Этой площади оказалось достаточно, чтобы вместить компактную кухонную секцию, холодильник, столик, диван, комод и стиральную машину. Будущему постояльцу следует учитывать, что при заключении договора нужно заплатить комиссию в размере 7,5 тыс. рублей, - отметили эксперты.

На втором месте в рейтинге – квартира 13-ти квадратных метров в Тюмени. Она сдается за ту же сумму, что и в столице среднего Урала. Это студия, находящаяся на десятом этаже кирпичного дома по улице Московская. Не смотря на размер квартиры, в ней сделан хороший ремонт и установлена качественная техника.

Третье место заняла квартира из Сургута, ее площадь 15 квадратных метров, а сдают ее за 17 тысяч рублей в месяц. Квартира оснащена электроплитой, шкафом и кухонным гарнитуром, однако диван, холодильник и стиральную машину арендатору придется приобрести самостоятельно.