В Екатеринбурге нашли самую маленькую квартиру на Урале, сдающуюся в аренду

Площадь самой маленькой арендной квартиры на Урале всего 11 квадратных метров Фото: Александр ГЛУЗ

В Екатеринбурге нашли самую маленькую арендную квартиру на Урале. Площадь помещения всего 11 квадратных метров, а стоимость ее съема 15 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщили эксперты сервиса по поиску недвижимости «Циан».

Маленькая квартира находится на ВИЗе. Разместилась она на первом этаже пятиэтажного дома на улице Заводской.

- Этой площади оказалось достаточно, чтобы вместить компактную кухонную секцию, холодильник, столик, диван, комод и стиральную машину. Будущему постояльцу следует учитывать, что при заключении договора нужно заплатить комиссию в размере 7,5 тыс. рублей, - отметили эксперты.

На втором месте в рейтинге – квартира 13-ти квадратных метров в Тюмени. Она сдается за ту же сумму, что и в столице среднего Урала. Это студия, находящаяся на десятом этаже кирпичного дома по улице Московская. Не смотря на размер квартиры, в ней сделан хороший ремонт и установлена качественная техника.

Третье место заняла квартира из Сургута, ее площадь 15 квадратных метров, а сдают ее за 17 тысяч рублей в месяц. Квартира оснащена электроплитой, шкафом и кухонным гарнитуром, однако диван, холодильник и стиральную машину арендатору придется приобрести самостоятельно.