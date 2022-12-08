Хоккейный клуб «Автомобилист» дома переиграл челябинский «Трактор»

«Автомобилист» продолжает уверенно лидировать в восточной конференции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хоккейный клуб «Автомобилист» на домашней арене переиграл челябинский «Трактор». Встреча, проходившая в КРК «Уралец», завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Гости площадки открыли счет первыми: на 10 минуте первого периода Алексей Бывальцев переиграл вратаря «шоферов», на этот гол екатеринбуржцы ответили точным броском Брукса Мэйсека на 20 минуте матча.

Окончательный счет встречи установил Ефим Гуркин, на седьмой минуте второго периода он поразил ворота соперника. В концовке матча челябинцы пытались сравнять и сняли вратаря, однако это действие не помогло им забросить вторую шайбу.

«Автомобилист» продолжает уверенно лидировать в восточной конференции, сейчас в активе подопечных Николая Заварухина 59 очков в 39 проведенных матчах.