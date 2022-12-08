Свердловские ученые создали новое вещество для лечения шизофрении и болезни Паркинсона

При помощи компьютерного моделирования уральские ученые выяснили, что вещество нетоксично Фото: Алексей БУЛАТОВ

Химики Уральского федерального университета разработали вещество, которое может войти в состав препаратов лекарств для лечения неврологических расстройств. К ним относят такие заболевания как шизофрения, психоз, болезни Паркинсона и Хантингтона.

- Для изучения свойств вещества, которое может стать основой для нового препарата, ученые применили обширные вычислительные методы и различные виды анализа на основе имеющихся литературных данных, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

При помощи компьютерного моделирования уральские ученые выяснили, что вещество нетоксично и прием препарата возможен через глотание, а это может обеспечить нужное влияние на нервную систему.

Следующий этап — это экспериментальное исследование. В планах у биохимиков изучение действия ингибитора на живых организмах.

В прошлом году химики УрФУ нашли средство от болезней Паркинсона и Альцгеймера. Тестирование вещества показало хорошие результаты после повреждений после черепно-мозговой травмы и на клеточных моделях болезни Альцгеймера.