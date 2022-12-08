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НовостиОбщество8 декабря 2022 16:42

Свердловские ученые создали новое вещество для лечения шизофрении и болезни Паркинсона

Они будут продолжать эксперименты на живых организмах
Дарья ЧИПУРИНА
При помощи компьютерного моделирования уральские ученые выяснили, что вещество нетоксично

При помощи компьютерного моделирования уральские ученые выяснили, что вещество нетоксично

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Химики Уральского федерального университета разработали вещество, которое может войти в состав препаратов лекарств для лечения неврологических расстройств. К ним относят такие заболевания как шизофрения, психоз, болезни Паркинсона и Хантингтона.

- Для изучения свойств вещества, которое может стать основой для нового препарата, ученые применили обширные вычислительные методы и различные виды анализа на основе имеющихся литературных данных, - рассказали в пресс-службе УрФУ.

При помощи компьютерного моделирования уральские ученые выяснили, что вещество нетоксично и прием препарата возможен через глотание, а это может обеспечить нужное влияние на нервную систему.

Следующий этап — это экспериментальное исследование. В планах у биохимиков изучение действия ингибитора на живых организмах.

В прошлом году химики УрФУ нашли средство от болезней Паркинсона и Альцгеймера. Тестирование вещества показало хорошие результаты после повреждений после черепно-мозговой травмы и на клеточных моделях болезни Альцгеймера.