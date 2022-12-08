Свердловский губернатор поручил доработать программу студенческой поддержки «Кампус»

По словам главы региона, многие ждут запуска программы, интерес к ней остается на высоком уровне Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области поручил доработать программу поддержки студентов «Кампус». По словам главы региона, многие ждут ее запуска, интерес к ней остается на высоком уровне.

- Среди наших первоочередных вопросов сейчас – это возможность использования студентами арендного жилья, его доступность, выделение кредитных линий, информационное сопровождение проекта, - отметил Евгений Куйвашев.

«Кампус» должен стартовать в 2023 году, в настоящее время идут переговоры с торговыми сетями, учреждениями культуры и спорта, которые смогут предоставлять льготы для студентов.

- По поручению губернатора предстоит решить вопросы с созданием сайта и приложения для студентов «Кампус», где будет доступна вся информация о скидках в магазинах, кредитах на обучение, стипендиальных программах, - добавили в департаменте информационной политики Свердловской области.