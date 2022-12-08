Педагог из Екатеринбурга победила во всероссийском конкурсе «Лучший преподаватель ДШИ»

Педагог представила авторскую методику работы с юными художниками Фото: Алексей БУЛАТОВ

Педагог из екатеринбургской детской школы искусств №5 победила во всероссийском конкурсе. Татьяна Калинина успешно прошла все этапы состязания «Лучший преподаватель ДШИ», рассказали в пресс-службе администрации города.

Соревнование проходило в три этапа. Как рассказала Татьяна Калинина, на первом этапе она отправили видеозапись своего открытого урока. На втором этапе конкурсанты проводили уроки с воспитанниками других школ. Финалисты конкурса уже создавали свои проекты.

- Я выбрала методический проект, так как реализовано уже много художественно-творческих проектов. Например, только в этом году было 8 персональных выставок. Также много социально-культурных проектов мы делали с детьми. Например, такой интересный проект, как «Наш Уралмаш», когда после прогулок и зарисовок создавали с ребятами композиции, –рассказала победительница.

Педагог представила авторскую методику работы с юными художниками. Сначала дети обращаются к пластической форме, создавая изначально абстракцию.