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НовостиПроисшествия8 декабря 2022 15:37

В селе под Красноуфимском пенсионер зарезал товарища во время алкогольного застолья

38-летний пострадавший умер на месте происшествия
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Мужчину на время разбирательства заключили под стражу

Мужчину на время разбирательства заключили под стражу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе под Красноуфимском 64-летний пенсионер зарезал своего 38-летнего товарища во время алкогольного застолья. Инцидент произошел 5 декабря, приятели находились в частном доме и выпивали, в какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, переросший в поножовщину.

- На почве ссоры обвиняемый ножом причинил своему оппоненту множественные ранения. От полученных травм пострадавший скончался через непродолжительное время во дворе данного дома. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство», - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

Мужчину на время разбирательства заключили под стражу. В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.