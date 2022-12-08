В селе под Красноуфимском пенсионер зарезал товарища во время алкогольного застолья

Мужчину на время разбирательства заключили под стражу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе под Красноуфимском 64-летний пенсионер зарезал своего 38-летнего товарища во время алкогольного застолья. Инцидент произошел 5 декабря, приятели находились в частном доме и выпивали, в какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, переросший в поножовщину.

- На почве ссоры обвиняемый ножом причинил своему оппоненту множественные ранения. От полученных травм пострадавший скончался через непродолжительное время во дворе данного дома. Возбуждено уголовное дело по статье 105 «Убийство», - сообщают в СУ СКР по Свердловской области.

Мужчину на время разбирательства заключили под стражу. В настоящее время следствием проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.