Больше 100 тонн свердловского меда и кондитерских изделий отправили на экспорт

Фабрика отправляет мед за рубеж с 2008 года. Фото: департамент информационной политики Свердловской области.

Производитель меда и сладостей из Заречного отправил на экспорт больше 100 тонн продукции. Товар отправился в Китай, Казахстан, Южную Корею и США. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

- Компания производит более 50 видов меда и продукции из него из сырья, собранного и привезенного со всех уголков России, а также из ближнего зарубежья, - отметили в департаменте.

Фабрика отправляет мед за рубеж еще с 2008 года. Последние несколько лет предприятие регулярно сотрудничает с Центром поддержки экспорта Свердловской области, который действует на базе Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства.

Также власти Свердловской области помогают производству с лабораторными исследованиями, которые меняются в зависимости от страны экспорта. Сейчас это единственный производитель меда в России, удостоенный государственного знака качества.