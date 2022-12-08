Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Академическом районе Екатеринбурга завершают строительство дворца дзюдо. Спортивный объект, который готовят к универсиаде, планируют открыть уже к концу этого года: сейчас там идут фасадные работы и прокладка инженерных сетей.

- В настоящий момент мы заканчиваем работы по напольному покрытию основного зала. В конце этой недели будут завезены сидения, и мы приступим к их монтажу, - рассказал представитель компании-подрядчика Александр Марков.

Общая площадь дворца составляет 17 тысяч квадратных метров, там расположены тренировочный и основной зал с четырьмя татами, раздевалки, медицинский блок, кафе, пресс-центр и другие помещения, а на трибунах могут разместить 1800 болельщиков.

После окончания универсиады дворец планируется передать Спортивной школе олимпийского резерва по самбо и дзюдо.