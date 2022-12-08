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НовостиОбщество8 декабря 2022 13:41

В Екатеринбурге воришка вынес из квартиры женщины украшений на 80 тысяч

Преступником оказался ранее неоднократно судимый молодой человек
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге воришка вынес из квартиры 44-летней местной жительницы золотых украшений на 80 тысяч рублей, также злоумышленник прихватил и планшет. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ценные вещи пропали из ее жилища в переулке Коротком.

- Преступником оказался ранее неоднократно судимый за разбой, кражу и грабеж 24-летний житель Екатеринбурга. Он дал признательные показания. При опросе задержанный пояснил, что успел продать похищенное имущество скупщикам за вознаграждение, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают место сбыта драгоценностей, а также проверяют парня на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется расследование.