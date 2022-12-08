В Екатеринбурге воришка вынес из квартиры женщины украшений на 80 тысяч

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге воришка вынес из квартиры 44-летней местной жительницы золотых украшений на 80 тысяч рублей, также злоумышленник прихватил и планшет. Пострадавшая обратилась в полицию и рассказала, что ценные вещи пропали из ее жилища в переулке Коротком.

- Преступником оказался ранее неоднократно судимый за разбой, кражу и грабеж 24-летний житель Екатеринбурга. Он дал признательные показания. При опросе задержанный пояснил, что успел продать похищенное имущество скупщикам за вознаграждение, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», теперь молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Полицейские устанавливают место сбыта драгоценностей, а также проверяют парня на причастность к аналогичным преступлениям. Ведется расследование.