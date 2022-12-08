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НовостиОбщество8 декабря 2022 13:40

Экс-баскетболистку УГМК Грайнер освободили из колонии для обмена на Виктора Бута

Американская сторона долго отказывалась от диалога
Анастасия ЛОБАНОВА
Анастасия ЛОБАНОВА
Спортсменку задержали в марте в аэропорту Шереметьево с жижей для вейпа с содержанием гашишного масла. Фото: Федеральная таможенная служба

Спортсменку задержали в марте в аэропорту Шереметьево с жижей для вейпа с содержанием гашишного масла. Фото: Федеральная таможенная служба

Американскую баскетболистку, игравшую за УГМК, Бриттни Грайнер освободили из колонии для обмена на россиянина Виктора Бута, отбывающего наказание в США. Об этом сообщает МИД России.

- В течение длительного времени Российская Федерация вела переговорный процесс с США по освобождению В.А. Бута, - говорится в сообщении ведомства.

В МИД отметили, что американская сторона отказывалась от диалога. Однако в итоге договориться удалось. Обмен произошел 8 декабря в аэропорту Абу-Даби. Бут вернулся на родину.

Грайнер задержали в марте 2022 года в аэропорту Шереметьево с жижей для вейпа с содержанием гашишного масла. Суд назначили американке девять лет колонии и штраф в размере одного миллиона рублей. Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль не обсуждает вопрос обмена Грайнер.

Виктора Бута западные СМИ называют «оружейным бароном». В США его обвинили в намерении (продавать оружие «Революционным вооруженным силам Колумбии - Армии народа».