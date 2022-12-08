В Екатеринбурге задержали лжесотрудника ФСБ с 1,5 килограммами мефедрона

Задержанный представился корреспондентом ИА «Главные события» при ФСБ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге силовики задержали с 1,5 килограммами мефедрона мужчину, который показал им поддельное удостоверение ИА «Главные события» при ФСБ. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал источник в правоохранительных кругах.

- Его задержали утром 6 декабря. Патрульные обратили внимание на припаркованную машину со спящим на заднем сиденье мужчиной, - сообщил инсайдер.

Полицейские разбудили его. Мужчина показал удостоверение корреспондента и представился Русланом. Силовики осмотрели салон авто и решили проверить лежащую там спортивную сумку. В ней обнаружили свертки с наркотиками, весы и машинку для вакуумной упаковки. В УФСБ по Свердловской области «КП-Екатеринбург» подтвердили задержание.

- Задержанное лицо отношения к органам безопасности или каким-либо иным правоохранительным структурам не имеет, - заявили в ведомстве.

А в свердловском Главке полиции отметили, что готовят награждение для сотрудников, решивших проверить машину и спящего мужчину.

- За проявленную смекалку и профессионализм при задержании подозреваемого в незаконном хранении крупной партии наркотических веществ руководитель ГУ МВД области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков дал поручение кадровой службе подготовить пакет документов для поощрения отличившихся сотрудников, - рассказал начальник пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.