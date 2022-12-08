Директора института физической культуры и спорта УрФУ оставили под стражей

Евгений Шурманов пробудет в СИЗО до 8 февраля 2023 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге директора института физической культуры и спорта Евгения Шурманова оставили под стражей еще на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 8 февраля 2023 года.

- Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы апелляционных жалоб и мнения сторон, оставил постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга без изменений по существу. Евгений Шурманов останется под стражей по 8 февраля 2023 года включительно, - уточнили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, Евгению Шурманову предъявлено обвинение по статье 159 УК «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

Источник, близкий к окружению арестованного, пояснил «КП-Екатеринбург», что задержание Шурманова не стало неожиданностью для его подчиненных.

- Да, все к этому шло. У него всегда были «мутные» схемы, - отметил источник.