В Свердловской области официально трудоустроились 240 беженцев из ЛНР, ДНР и c Украины

Часть из них перед получением работы консультировались в центрах временного размещения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области официально трудоустроились 240 беженцев из ЛНР, ДНР и с Украины, это половина из переселенцев, приехавших на Урал. Часть из них перед получением работы консультировались в центрах временного размещения.

По данным ТАСС, 98 из них получили консультацию и помощь в трудоустройстве в центрах временного размещения. Еще трое получивших удостоверение беженца граждан или свидетельство о предоставлении временного убежища проходят обучение по проекту «Демография».

Напомним, ранее стало известно, что в Свердловской области около 50 организаций готовы принять на работу беженцев, прибывших из ДНР и ЛНР. На Урале для них есть 823 рабочих места. Предприятия готовы предоставлять жилье или оплачивать общежитие.

Уральские организации ждут инженеров, врачей, учителей, рабочих и продавцов. Бордюгова добавила, что на территории пункта временного размещения беженцев прошла ярмарка вакансий.