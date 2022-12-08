Бишкек стал пятым городом-побратимом для Екатеринбурга

Орлов отметил, что Бишкек и Екатеринбург сотрудничают уже 26 лет. Фото: telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга»

У Екатеринбурга появился пятый город-побратим. Им стал Бишкек, сообщает telegram-канал «Международные связи Екатеринбурга».

- Бишкек стал партнером столицы Урала в 1996 году, а сегодня в торжественной обстановке состоялось долгожданное подписание соглашения об установлении побратимских отношений, - говорится в сообщении.

На подписании был мэр столицы Урала Алексей Орлов. Он отметил, что Бишкек и Екатеринбург сотрудничают уже 26 лет.

- Это значительный срок для двусторонних отношений, - заявил градоначальник.

Летом сообщалось, что Екатеринбург станет городом-побратимом Минска. А в мае городами-побратимами стали Нижний Тагил и Луганск. Подписание соглашения прошло в столице ЛНР.