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НовостиОбщество8 декабря 2022 11:31

В Екатеринбурге работник предприятия отсудил 500 тысяч за травму на производстве

Мужчина получил серьезную травму головы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Со стороны предприятия была плохо организована система управления охраной труда

Со стороны предприятия была плохо организована система управления охраной труда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге работник местного предприятия смог отсудить 500 тысяч за травму, полученную на производстве. Инцидент произошел 12 августа этого года, тогда бетонщик после окончания смены неожиданно почувствовал себя плохо и упал, ударившись головой об землю.

- Прибывшая скорая помощь увезла работника в больницу. Согласно медицинскому заключению, повреждения, полученные бетонщиком, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выяснилось, что со стороны предприятия была плохо организована система управления охраной труда, в частности непроведение обязательных медицинских осмотров.

- В ходе рассмотрения гражданского дела предприятием в добровольном порядке удовлетворены исковые требования прокурора с выплатой компенсации пострадавшему работнику в размере 500 тысяч, - добавили в ведомстве.