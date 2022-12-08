В Екатеринбурге работник предприятия отсудил 500 тысяч за травму на производстве

Со стороны предприятия была плохо организована система управления охраной труда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге работник местного предприятия смог отсудить 500 тысяч за травму, полученную на производстве. Инцидент произошел 12 августа этого года, тогда бетонщик после окончания смены неожиданно почувствовал себя плохо и упал, ударившись головой об землю.

- Прибывшая скорая помощь увезла работника в больницу. Согласно медицинскому заключению, повреждения, полученные бетонщиком, квалифицируются как причинившие тяжкий вред здоровью, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Выяснилось, что со стороны предприятия была плохо организована система управления охраной труда, в частности непроведение обязательных медицинских осмотров.

- В ходе рассмотрения гражданского дела предприятием в добровольном порядке удовлетворены исковые требования прокурора с выплатой компенсации пострадавшему работнику в размере 500 тысяч, - добавили в ведомстве.