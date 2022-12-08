Прокуратура взяла на контроль дело свердловчанина, раздавленного металлическим щитом

Несчастный случай произошел днем 1 декабря 2022 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела, которое завели после смерти 28-летнего рабочего на стройке в Екатеринбурге. Мужчину раздавило металлическим щитом опалубки. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

- Мужчина работал в филиале строительной компании по трудовому договору, заключенному в сентябре 2022 года, - говорится в сообщении.

Несчастный случай произошел днем 1 декабря 2022 года. Погибший работал монтажником на стройке жилого дома на улице Пехотинцев. Его придавило листом металла, который выгружали с манипулятора. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при проведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

В Следственном комитете по Свердловской области сообщили, что сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

В УМВД по Екатеринбургу рассказали, что установили личность погибшего. Им оказался гражданин одной из среднеазиатских республик. На территории России он находился законно.

Ранее, в апреле 2022 года, в Екатеринбурге прокуратура разбиралась в гибели рабочего на стройке на улице Декабристов. На него с высоты упал неустановленный предмет, который пробил каску на голове.