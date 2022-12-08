Женщина нашла в лесу под Екатеринбургом пакет с кошками

Фото: группа «Ревда-инфо» в социальной сети «ВКонтакте»

Под Екатеринбургом женщина спасла от гибели кошачью семью. Животных вывезли в лес в мешках для строительного мусора. Об этом сообщает издание «Ревда-инфо» в социальной сети «ВКонтакте».

Животных спасительница нашла у желтого моста по пути к Екатеринбургу. Всего в составе кошачьей семьи были кот, кошка и двое котят.

- Два котенка сидели в коробке. Кошка постарше и котик прятались под камнем. Рядом с животными валялись четыре больших холщовых мешка и шнурки. Животных привезли в этих мешках и просто выбросили в лесу, - рассказала изданию «Ревда-инфо» очевидица Галина.

Теперь женщина ищет новых хозяев для несчастных животных. В хорошие руки она готова отдать всех кошек. Сейчас кошки находятся на ее попечении, в Ревде.

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