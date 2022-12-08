Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 декабря 2022 9:32

В Нижневартовске после ЧП с поножовщиной уволили директора школы

Подросток ранил сверстника
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ученики устроили драку с применением ножа

Ученики устроили драку с применением ножа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 6 декабря два восьмиклассника школы № 21 устроили драку, во время которой один ученик достал нож и несколько раз ударил оппонента, после чего ранил себя. Теперь оба находятся в больнице. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru со ссылкой на «Местное время».

После этого следственные органы возбудили два уголовных дела, а сотрудники прокуратуры и департамента образования Югры выясняют обстоятельства, при которых была допущена трагедия.

После этого директор школы была уволена, расследование причин поножовщины продолжается.