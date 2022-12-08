В Нижневартовске после ЧП с поножовщиной уволили директора школы

Ученики устроили драку с применением ножа Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 6 декабря два восьмиклассника школы № 21 устроили драку, во время которой один ученик достал нож и несколько раз ударил оппонента, после чего ранил себя. Теперь оба находятся в больнице. Об этом пишет информационный портал ugra-news.ru со ссылкой на «Местное время».

После этого следственные органы возбудили два уголовных дела, а сотрудники прокуратуры и департамента образования Югры выясняют обстоятельства, при которых была допущена трагедия.

После этого директор школы была уволена, расследование причин поножовщины продолжается.