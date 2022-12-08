В Екатеринбурге лжесиловики похитили у 71-летней бабушки миллион рублей

Полиция завела уголовное дело Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 71-летняя бабушка подарила больше миллиона рублей мошенникам. Она обратилась в полицию 7 декабря, сообщает городское УМВД.

- Пенсионерка пояснила полицейским, что двумя днями ранее ей позвонила неизвестная женщина, которая представилась сотрудником кредитной организации. Лжеспециалист заявила собеседнице, что неизвестные пытаются обналичить ее денежные средства, - говорится в сообщении.

Средства якобы пытались украсть со вклада, открытого на имя бабушки. Аферистка заявила, что пожилой женщине нужно перевести все накопления на «безопасные счета».

После этого пенсионерке позвонил мошенник, представившийся сотрудником одного из силовых ведомств. Он заверил, что действия сотрудницы банка правомерны. Лжесиловик убедил бабушку выполнить инструкции представителя кредитной организации.

Горожанка сняла с накопительного счета и дебетовой карты все сбережения и перевела на указанные счета. После завершения всех операций звонки прекратились, а пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников. Полиция завела дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).