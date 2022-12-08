Житель Ямала заготовил дрова на миллион и получил срок

Мужчина получил один год условно за вырубку леса Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ямала отправился под суд из-за вырубки деревьев рядом с населенным пунктом Красноселькуп для личного пользования. Предприимчивый мужчина вырубил деревья на дрова на общую сумму в 1 300 000 рублей. Об этом пишет информационное агентство «Ямал 1».

Оказалось, что деревья мужчина, трудившийся вальщиком леса, срубил на запрещенной территории, загубив на ней 33 сосны.

Суд назначил ямальцу наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно. Так мужчина должен возместить ущерб государству.