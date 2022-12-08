Расписание трамваев между Екатеринбургом и Верхней Пышмой изменится

Составы не будут курсировать в интервале с 10:00 до 14:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Расписание трамваев № 333 «Екатеринбург-Верхняя Пышма» изменится до конца 2022 года. Об этом сообщает ООО «Верхнепышминский трамвай».

- С 12 по 31 декабря на маршруте № 333 будет проводиться настройка контактной сети, - объяснили там.

Работы помогут избежать обледенения и исключат обрывы сети. До конца года трамваи не будут курсировать в интервале с 10:00 до 14:00.

Ранее из трамваев, курсирующих между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, пропали кондукторы. С 1 ноября составы на маршруте перешли на бескондукторную систему. Оплатить билеты можно через валидатор.

А 8 сентября трамвай не вышел на маршрут. На тяговой подстанции т произошел технический сбой.