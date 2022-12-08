ВТБ в 2022 году выплатил вкладчикам более 400 млрд рублей процентного дохода

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Представители старшего поколения получили от банка еще 900 млн рублей в виде процента на остаток по текущим счетам.

Почти 320 млрд рублей ВТБ начислил вкладчикам в качестве процентов по срочным депозитам, еще более 85 млрд рублей процентного дохода получили держатели накопительных счетов банка. Наибольший объем выплат по депозитам и накопительным счетам пришелся на май – тогда клиентам было выплачено свыше 56 млрд рублей.

«Классические рублевые депозиты и накопительные счета в этом году остаются для россиян приоритетным инструментом сохранения и преумножения средств. Резкое повышение ключевой ставки в конце февраля позволило банкам установить для клиентов рекордные ставки по сберегательным продуктам, что привело к активизации вкладчиков и открытию продуктов. Даже после завершения срока действия вкладов клиенты оставляли свои средства на счетах и депозитах в банке. В итоге, за 11 месяцев банк выплатил своим клиентам более 400 млрд дохода по вкладам и накопительным счетам – это рекордный показатель для банка», - комментирует Святослав Островский, член правления ВТБ.

Дополнительно в рамках стратегической инициативы «Семейный капитал» ВТБ начисляет клиентам старшего поколения, получающим пенсию на карту банка, 7% на остаток по текущему счету. Всего с начала года пенсионеры получили от банка 1,7 млрд рублей дохода в виде процента на остаток по счетам.