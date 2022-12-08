Сысерть и Екатеринбург свяжет пригородный поезд

Пассажирское железнодорожное сообщение между городами могут запустить через четыре года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Между городами Екатеринбург и Сысерть к 2026 году могут запустить пригородный поезд «Орлан». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Для запуска пассажирского сообщения по железной дороге нужно решить нормативную задачу – добиться разрешения запуска по железнодорожным путям, предназначенным для грузового транспорта, курсировать пассажирскому транспорту.

- Здесь либо менять технические нормативы, либо приводить и сертифицировать путь, повышая его класс. На это нужно время, - рассказывает глава Сысерти Дмитрий Нисковских в беседе с изданием.

Мэр надеется, что гости Сысерти смогут добраться на 295-летние города в 2027 года на «Орланах» по железной дороге.